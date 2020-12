Ludwigshafen.Der Zonta-Club Ludwigshafen organisiert ein Online-Benefiz-Weihnachtskonzert am Dienstag, 15. Dezember, von 18.30 bis 19.30 Uhr, live aus der Georgskirche in Wachenheim übertragen. Die Geschwister Marie-Luise und Christoph Dingler kombinieren Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ mit elf Tangos von Astor Piazzolla. Anmeldung per E-Mail an zonta.kulturtrotzpandemie@gmail.com.

