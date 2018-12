Weihnachtsmarkt mit Konzerten

Ludwigshafen.Beim Weihnachtsmarkt der Pfarrgemeinde Maria Himmelfahrt erwartet die Besucher am Samstag und Sonntag, 8./9. Dezember, ein breites Angebot an Holz- und Handarbeiten, Krippen, selbst gemachter Marmelade und Weihnachtsschmuck sowie ein Bücherflohmarkt. Die Buden auf dem Gelände des Pfarrzentrums Adolph Kolping sind jeweils von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Der Singkreis 1842 sorgt heute ab 18 Uhr für musikalische Umrahmung. Die Kolpingkapelle Oggersheim spielt am Sonntag um 18 Uhr, der Kirchenchor St. Cäcilia singt ab 19 Uhr. Der Erlös der Weihnachtsmarkts, der auch am dritten Adventswochenende aufgebaut wird, kommt Missionsprojekten zugute. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.12.2018