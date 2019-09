Weimar, Revolution und Grundgesetz

Ludwigshafen.Anlässlich „100 Jahre Weimarer Nationalversammlung“ lädt die Stadt Ludwigshafen an diesem Montag, 9. September, um 18 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung ins Stadtarchiv (Rottstraße 17) ein. Klaus Jürgen Becker, stellvertretender Archivleiter, hält einen Vortrag, in dem er auch auf lokale Geschehnisse und Zeitzeugen eingeht – etwa Adolf Ludwig, Vater des früheren Ludwigshafener Oberbürgermeisters Werner Ludwig. Welche Hoffnungen verknüpften die Menschen mit der Novemberrevolution? Was blieb von der ersten demokratischen Verfassung? Neben solchen Fragen schlägt Becker auch einen Bogen zum Grundgesetz. jei

