Weine zu Popmusik

Ludwigshafen.Fünf Weingüter aus der Pfalz und dem Rheingau präsentieren ihre Produkte, dazu Musik und sommerliche Speisen – das erwartet die Besucher bei „Wein im Park“. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr beginnt die viertägige Veranstaltung im Ebertpark ab Mittwoch, 19. Juni, jeweils von 16 bis 22 Uhr, auf dem Gelände rund um die Konzertmuschel. „Das Programm an Live-Musik wird in diesem Jahr durch zwei DJ-Sets ergänzt“, sagt Eventmanager Marco Kuhn. Am Mittwoch unterhält DJ Greg Silver die Gäste, am Donnerstag kommen die DJs Steffen Baumann und Eric Wishes. Am Freitag, 21. Juni, spielt ab 19 Uhr die Gruppe Silke Hauck & Friends Jazz und gefühlvolle Pophits. Tom & Maria mit Klavier und Cajon präsentieren am Samstag, 22. Juni, ab 16 Uhr Balladen. Bei der Veranstaltung sind die Weingüter Bassermann-Jordan (Deidesheim), Krück (Großkarlbach), Bernhardt (Ellerstadt), Vollmer (Ellerstadt) und Meine Freiheit (Oestrich-Winkel) vertreten. In unmittelbarer Nähe lockt noch eine andere Veranstaltung bis Sonntag – das Parkfest mit 50 Ausstellern. ott

