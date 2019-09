Weitere Autospur gegen Staus?

Von unserem Redaktionsmitglied

Thomas Schrott

Ludwigshafen. Um die Staugefahr in der Region nach der Sperrung der Hochstraße Süd zu mindern, erwägt die Stadt Ludwigshafen, die Abfahrt an der Adenauer-Brücke zu ändern. Dort könnte eine zweite Kfz-Spur eingerichtet werden – und ein 2017 gebauter Radweg entfallen. Über den Vorschlag soll der Ludwigshafener Stadtrat am Montag entscheiden, kündigte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) im Gespräch mit dieser Zeitung an. Nach Ansicht des Baudezernats sei dadurch aber keine nachhaltige Verbesserung für die Autofahrer zu erwarten.

Ein Rückbau würde mehrere Hunderttausend Euro kosten und die Sperrung der Adenauer-Brücke für einige Tage erfordern, gab die Rathauschefin zu bedenken. „Das ist eine Abwägungsfrage, denn nach dem Ausfall der Hochstraße Süd hat auch der rheinüberschreitende Radverkehr deutlich zugenommen.“

Ob die wichtige Verkehrsader zwischen der A 650 und Mannheim dauerhaft dicht bleibt, ist laut Steinruck noch nicht absehbar. „Die neuen Risse im Bauwerk kamen nicht unerwartet, diese lassen aber keine endgültigen Rückschlüsse zu.“ Entscheidend sei das Ergebnis einer wissenschaftlichen Berechnung über die Stabilität der 60 Jahre alten Brücke, das Ende September oder Anfang Oktober vorliegen soll.

Das Sanierungskonzept für die Hochstraße Süd liegt möglicherweise nicht mehr in diesem Jahr vor. Probleme ergeben sich aus zwei Gründen: Die einzigartige Konstruktion mit den pilzförmigen Pfeilern ist statisch kompliziert sowie eingebettet in eine enge Innenstadtlage. „Da kann man nicht einfach mal ein großes Fertigteil zur Stabilisierung einschieben“, so Steinruck.

Konzept für Güterverkehr nötig

Beim Mobilitätskonzept für die Metropolregion Rhein-Neckar sollten nach ihrer Ansicht nicht nur der Autoverkehr und der öffentliche Nahverkehr berücksichtigt werden. Wichtig seien auch Maßnahmen für einen reibungslosen Güteraustausch. Für alle Vorschläge einer Rheinquerung wie Tunnel oder Radbrücke zeigte sich das Stadtoberhaupt offen. Bezüglich der Frage einer dritten Rheinquerung plädierte Steinruck dafür, nicht einfach die alten Pläne aus der Schublade zu holen. Hilfreich sei auch eine stärkere Flexibilisierung der Arbeitszeiten, di es entzerre die Verkehrsströme.

Ludwigshafen hatte die Hochstraße Süd Ende August komplett gesperrt. Der Durchgangsverkehr läuft nun über die ebenfalls marode Hochstraße Nord. Diese soll ab Ende 2023 abgerissen und bis 2030 durch eine Stadtstraße ersetzt werden. Erst danach soll nach derzeitiger Planung die Hochstraße Süd erneuert werden. Die Finanzierung beider Projekte von gut 600 Millionen Euro ist aber offen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019