Weitere Geschäfte schließen

Ludwigshafen.Wegen der großen Umstrukturierung in der Rhein-Galerie werden weitere Geschäfte in den nächsten Wochen das Einkaufszentrum verlassen. Dazu zählen die Textilanbieter Camp David, Gerry Weber und Socx sowie Friseur Jung, wie Center-Manager Christoph Keimes auf „MM“-Nachfrage bestätigte.

Zugleich modernisieren einige Mieter ihre Ladenflächen, dies verteile sich über das ganze Jahr hinweg. Dafür müssten Geschäfte für ein paar Wochen schließen. Der Deichmann-Schuhmarkt eröffne beispielsweise wieder Ende Februar in neuer Optik. Eine Umstrukturierung eines Einkaufscenters mit 120 Shops zehn Jahre nach der Eröffnung bezeichnete Keimes als ganz normal. Denn nach dieser Frist laufen viele Mietverträge aus. Der Schwerpunkt des Centers bleibe aber auf dem Textilbereich.

Wie berichtet, wechselt der Saturn-Markt vom Rathaus-Center in die Rhein-Galerie und wird dort voraussichtlich im Oktober eröffnen. Im Dezember wurden zwei weitere neue Ankermieter angekündigt. Genauere Angaben machte Keimes am Dienstag nicht. Namen würden zu gegebener Zeit mitgeteilt. Die Umstrukturierung der Rhein-Galerie soll nach seinen Angaben im Frühjahr abgeschlossen sein. Ziel ist es laut Keimes, die Angebotsvielfalt und den Branchenmix in dem Einkaufscenter zu verbessern.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.01.2020