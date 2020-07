Weiterhin zehn Infizierte

Ludwigshafen.Die Zahl der akuten Corona-Infektionen in Ludwigshafen lag am Mittwoch weiter bei zehn. Wie das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises meldete, blieb die Gesamtzahl der Fälle Stand 15 Uhr stabil bei 336. Keine Veränderung gab es auch bei den Genesenen (324). Zwei Menschen sind bislang im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Im Rhein-Pfalz-Kreis (268) wurden zwei neue Fälle gemeldet, in Speyer (105) sogar vier. jei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.07.2020