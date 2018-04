Welt-Retter Tim Bendzko einer der Stars

Anzeige

Allerdings verriet der Veranstalter schon heute, dass es wie im vergangenen Jahr schon einen hochkarätigen musikalischen Leckerbissen am Abend vor der eigentlichen Stadtfest-Eröffnung geben wird. Ebenfalls auf dem Berliner Platz lösen zahlreiche Akteure die Grenzen zwischen Pop und Klassik auf. „Colours Of Freedom“ (Farben der Freiheit) heißt das vielversprechende Projekt. Beteiligt sind die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Ernst Theis, Musiker und Sänger des Mannheimer Capitol-Ensembles, Absolventen der Popakademie sowie die Solisten Pe Werner, Roberta Valentini und Alex Melcher.

Das Jahr 1968 im Mittelpunkt

Den inhaltlichen Rahmen des Abends setzt das Jahr 1968 - der Aufstand der Jugend in Deutschland, Frankreich und den USA, aber auch der Sommer der Liebe jährt sich in diesem Jahr zum 50. Mal. „Den Geist der Freiheit bei den Klassikern und den ,Rockern’ zu suchen, das ist das Konzept des Abends“, verrät Georg Veit, künstlerischer Leiter des Capitols, der das Projekt dramaturgisch begleitet.

Und so ist die Setliste in vier Blöcke unterteilt, überschrieben mit den Schlagworten „Empörung“, „Vision“, „Kampf“ und „Befreiung“. Gespielt werden verschiedene Sätze aus Beethovens Sinfonie Nummer 3 „Eroica“ oder Antonin Dvoraks Sinfonie Nummer 9 „Aus der neuen Welt“ genauso wie der U2-Hit „Sunday, Bloody Sunday“, Pink Floyds „Another Brick In The Wall“, „Insomnia“ von Faithless, Wolf Biermanns Ermutigungslied „Du lass dich nicht verhärten“. Und Pe Werner singt ihren großen Erfolg „Weibsbilder“. Wie im vergangenen Jahr - damals lautete das Motto „Life Is A Cabaret“ - wollen Staatsphilharmonie-Dirigent Ernst Theis und Georg Veit das Thema über die Musik emotional erlebbar machen.

Fußball-WM auf der LED-Wand

Zugleich macht die Lukom aus der Not eine Tugend: Am Stadtfest-Samstag, 23. Juni, bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihr zweites Gruppenspiel bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland gegen Schweden. Anstoß ist um 20 Uhr. Deshalb werden auf dem Berliner Platz gleich zwei LED-Wände mit einer Größe von je 20 Quadratmetern aufgebaut. „Wir freuen uns riesig darüber, dass wir dieser Begegnung der Nationalmannschaft mit einer sicherlich beeindruckenden Fankulisse auf dem Berliner Platz schon so eine Art Heimspiel-Atmosphäre verleihen können“, freut sich Lukom-Chef Michael Cordier.

Das Stadtfest Ludwigshafen lockt mit seinem hochkarätigen Musik- und Sport-Programm - unter anderem einem Volkslauf - jedes Jahr mehr als 200 000 Menschen in die Stadt.

