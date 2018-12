Weltkriegsbomben halten Stadt in Atem

Ludwigshafen.Dauereinsatz für die Bombenentschärfer: Gleich vier Mal müssen die Experten des Kampfmittelräumdienstes im Jahr 2018 in die Chemiestadt ausrücken. Auf Baustellen im Stadtgebiet stoßen Arbeiter auffallend oft auf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Besonders betroffen ist der Stadtteil Friesenheim, der einmal vollständig und einmal teilweise geräumt wird. Viele Bewohner müssen deshalb gleich zweimal ihre Häuser verlassen und während der Entschärfung bei Freunden oder in der als Unterkunft ausgewiesenen Eberthalle unterkommen.

Sicherheitszone von 100 Metern

Alle Augen aus der Region sind insbesondere am Sonntag, 26. August, auf Ludwigshafen gerichtet. Der Kampfmittelräumdienst entschärft am Vormittag eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe in der Brechlochstraße. Wegen der schieren Explosionskraft des Blindgängers ist eine Sicherheitszone von 1000 Metern um die Fundstelle eingerichtet. Rund 18 000 Menschen müssen aus ihren Wohnungen, Altenheime werden evakuiert. Gegen 14.30 Uhr geben die Bombenentschärfer Entwarnung: Der Zünder ist erfolgreich vom Sprengkörper getrennt, die Bewohner können aufatmen. Genauso wie Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). „Ich bin froh, dass alles so gut gelaufen ist. Als der Kampfmittelräumdienst losgelegt hat, bin ich schon nervös geworden“, sagt sie nach der Aktion. „Die Zusammenarbeit hat super geklappt. Das beruhigt mich für die Zukunft.“

Ludwigshafen, 26.08.2018: Die in Ludwigshafen-Friesenheim gefundene Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist entschärft. Rund 18500 Menschen hatten am Sonntag ihre Wohnungen verlassen müssen.

Sehr weit ist diese Zukunft nicht entfernt: Schon am 22. Oktober wird bei Baggerarbeiten auf einem Gelände an der Leopoldstraße erneut ein Weltkriegsrelikt freigelegt. Mit 50 Kilogramm hat es jedoch nur ein Zehntel des Gewichts der ersten Bombe vom August. Zwei Tage später müssen bei der Entschärfung erneut 3500 Friesenheimer ihre Häuser verlassen. Diesmal ist die Sperrzone auf einen Umkreis von 300 Metern beschränkt. Wie schon im August kommt es bei der Evakuierung zu Verzögerungen, weil Bürger sich gegen die Räumung wehren. „Durch Querulanten in einem Haus ist es zu einer einstündigen Verzögerung gekommen“, berichtet Ordnungsdezernent Dieter Feid.

Ein dumpfer Knall erschüttert Ludwigshafen bereits am Montag, 25. Juni. Um 19.14 Uhr sprengt der Kampfmittelräumdienst eine 250-Kilogramm-Fliegerbombe amerikanischer Herkunft kontrolliert auf dem Gelände der Hochschule in der Ernst-Boehe-Straße. Da sich unmittelbar im Bereich des Zünders noch 80 bis 90 Kilo Sprengstoff befinden, ist eine Entschärfung zu riskant. Deshalb häuft ein Bagger rund 400 Tonnen Sand über dem explosiven Fund auf, der anschließend in die Luft gejagt wird. Derartige Sprengungen sind äußerst selten.

Weit weniger öffentlichkeitswirksam verläuft die Entschärfung einer beschädigten 500-Kilogramm-Bombe am Samstag, 28. Juli, auf dem Werksgelände der BASF. Um den Blindgänger unschädlich zu machen, errichten Experten zunächst eine 6,50 Meter hohe Sicherheitspyramide aus Sand, auch „Ramses“ genannt. Durch ein Zugangsrohr betritt ein Bombenentschärfer die Pyramide – und bannt die Gefahr binnen einer Stunde.

