Weltmusik auf Spendenbasis

Ludwigshafen/Limburgerhof.21 Konzerte an vier Orten umfasst der diesjährige Creole-Sommer. Gespielt wird beim Inselsommer auf der Parkinsel in Ludwigshafen vom 15. bis 23. Juni, im Badehaisel in Wachenheim am 29. und 30. Juni, beim Sommer im Park in Limburgerhof vom 30. Juli bis 3. August sowie in Carlsberg-Hertlingshausen vom 23. bis 28. August.

„Es kommen keine Menschenmassen wie bei einem Rolling Stones-Konzert“, sagt Veranstalterin Eleonore Hefner vom Verein Kultur Rhein Neckar. „Aber es geht ja auch um das Zwischenmenschliche und bei ein paar hundert Zuhörern kommt man ja eher mit dem Nachbarn mal ins Gespräch.“

Beim Inselsommer in Ludwigshafen ist das Trio Glycerin dabei. Es spielt am 19. Juni zum Stummfilm „Die Bergkatze.“ Ebenfalls am 19. Juni tritt das Musikprojekt „Süd-Klänge“ auf. Vier Gruppen haben im Rahmen des Projektes miteinander musiziert und ein multikulturelles Programm erstellt. Ebenfalls multikulturell ist die Gruppe „Bazaar“, die sich bei einem ähnlichen Projekt gefunden hat. Sie treten am 23. August in Carlsberg-Hertlinghausen auf. Eine besondere Gruppe betritt am 30. Juni im Badehaisel in Wachenheim die Bühne. „Grankino Circus hat in diesem Jahr den ersten Platz bei einem Creole-Wettbewerb in Bayern belegt“, weiß Eleonore Hefner.

In Limburgerhof gastiert der Creole-Sommer erstmals im Park sowie im benachbarten Schloss und nicht, wie in den vergangenen fünf Jahren, im alten Rathaus. „Wir haben hier eine schöne Örtlichkeit, die zu wenig genutzt wird“, sagt der Leiter des Jugendkulturzentrums, Michael Müller. Neben der Bühne am Schloss sollen auch Veranstaltungen in der Kapelle und im Turm stattfinden. Im Turm gibt es einen besonderen Programmpunkt. Was genau, möchte Müller vorab nicht verraten. „Es muss erst einmal etwas Kreatives zustande kommen“, verrät der 56-Jährige. Beim Programm in der Kapelle ist der Leiter des Jugendkulturzentrums weniger geheimnisvoll: „Wir zeigen den Stummfilm Nosferatu. Die Musik dazu macht das Trio Glycerin.“

„Einen festen Eintrittspreis für die Konzerte gibt es nicht. Alles auf Spendenbasis“, sagt Hefner. „Mindestens fünf Euro.“ Müller ergänzt: „Niemand soll ausgeschlossen werden, nur weil er kein Geld hat.“ labj

