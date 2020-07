Weniger Austritte wegen Corona?

Ludwigshafen.Aus der evangelischen Kirche in Ludwigshafen sind im vergangenen Jahr 489 Menschen ausgetreten. Dies sind 67 mehr als 2018, aber 155 weniger als 2014, teilte das Dekanat am Mittwoch mit. Eine rückläufige Tendenz ergab sich hingegen seit Jahresbeginn. „Treten im Schnitt monatlich 40 Menschen aus der Kirche aus, waren es ab Februar deutlich weniger, im April sogar nur neun“, so Dekanin Barbara Kohlstruck. „Das hat sicher mit Corona zu tun, die Frage ist nur in welcher Weise: Haben sich Menschen aus Angst vor einer Infektion gescheut, aufs Standesamt zu gehen und den Austritt zu erklären oder stellte sich die Frage eines Kirchenaustritts in dieser Zeit weniger?“ Ob Corona einen nachhaltigen Einfluss habe, bleibe abzuwarten. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.07.2020