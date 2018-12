Weniger Menschen in Ludwigshafen eingebürgert

Hussein Chour (l.) erhält seine Urkunde von Matthias Fuchs. © Keiper

Ludwigshafen.Gleich 40 neu eingebürgerten Ludwigshafenern hat die Stadt bei einer feierlichen Zeremonie im Rathaus ihre Einbürgerungsurkunden überreicht. Insgesamt ist die Zahl der Personen, die in der Chemiestadt die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten haben, jedoch zurückgegangen. Während 2017 noch 823 Menschen in Ludwigshafen zu Deutschen wurden, waren es in diesem Jahr noch 767.

Die Stadt bemüht sich indes aktiv um diese Menschen. Seit 2013 werden einbürgerungsberechtigte Bürger persönlich angeschrieben. „Die Entscheidung für die neue Staatsbürgerschaft ist schwierig und bedarf reichlicher Überlegung, denn jeder hat die Bilder seiner Heimat im Herzen und im Kopf“, sagte Matthias Fuchs vom Bereich Bürgerdienste. „Doch irgendwann, wenn man schon länger in der neuen Heimat gelebt hat, sollte man sich fragen, wo man dauerhaft bleiben will. Man hat nicht nur die Möglichkeit, den alten Pass zugunsten des neuen aufzugeben, man kann auch eine doppelte Staatsbürgerschaft annehmen.“

Türkei am häufigsten vertreten

Die Übergabe im Rathaus erfolgte feierlich mit dem Nachsprechen eines Eids und dem Singen der Nationalhymne. „Die neue Zugehörigkeit soll auch eine Entscheidung aus dem Gefühl heraus sein, denn die Beziehung wird scheitern, wenn sie nur auf juristischen Vorteilen aufgebaut ist. Auch trägt man eine Verantwortung, für die Werte der Bundesrepublik einzustehen. Man ist nicht mehr nur der Empfänger von Solidarität, sondern muss diese auch zu geben bereit sein“, so Fuchs.

Die fünf Länder, aus denen die meisten Menschen in Ludwigshafen in diesem Jahr eingebürgert wurden, sind die Türkei mit 154, Italien mit 101, Griechenland mit 48, Polen mit 46 und der Irak mit 41 Personen. Einer der neuen Ludwigshafener ist Lillo Vicari aus Mundenheim: „Ich stamme aus Italien, bin aber schon mein ganzes Leben lang hier. Immer hatte ich den italienischen Pass, obwohl ich hier sesshaft bin. Da dachte ich mir, so funktioniert das nicht, deshalb habe ich mich einbürgern lassen.“ Auch wenn Italien vielen als Urlaubsland erscheine, die Infrastruktur auf dem Land, vor allem die Versorgung durch Ärzte und Krankenhäuser, lasse zu wünschen übrig. „Meine Frau hat noch den italienischen Pass, mein Sohn den deutschen“, fügte Vicari hinzu. Kge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018