Weniger schalten „Tatort“ ein

Ludwigshafen.Den Ludwigshafener „Tatort“-Krimi „Vom Himmel hoch“ haben am Sonntagabend 7,69 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Damit haben sich weniger für den Sonntagskrimi interessiert als üblich. Die vom SWR produzierte Odenthal-Folge mit Ulrike Folkerts und Lisa Bitter war dennoch die meistgesehene Sendung des Tages im deutschen Fernsehen. Der Marktanteil lag bei 21,8 Prozent.

Die dienstälteste „Tatort“-Kommissarin ermittelte zum ersten Mal ohne ihren kauzigen Kollegen Mario Kopper. Mit Kollegin Johanna Stern (Lisa Bitter) musste Odenthal den Mord an einem Psychiater aufklären, der sich auf Patienten mit Kriegstraumata spezialisiert hatte. Außerdem ging es darum, einen Drohnenanschlag zu verhindern.

Quotenbringer aus Münster

Die „Tagesschau“ hatten am Sonntag im Ersten ab 20 Uhr 6,52 Millionen Menschen (19,7 Prozent) gesehen. Auf die Talkshow „Anne Will“ zum Thema „Nach dem CDU-Parteitag“ entfielen ab 21.45 Uhr 3,84 Millionen Zuschauer (13,4 Prozent). Das Rosamunde-Pilcher-Melodram verfolgten zeitgleich zum „Tatort“ im ZDF 4,78 Millionen Zuschauer.

Die 769 Millionen „Odenthal“-Seher sind laut Onlinebranchendienst „Meedia“ aber die schwächste Zuschauerzahl seit Anfang September, als „Borowski und das Haus der Geister” 6,99 Millionen erreichte. Überhaupt rangiert Ludwigshafen eher im Mittelfeld: So liegen die durchschnittlichen Einschaltquoten von Kommissar Thiel und Gerichtsmediziner Boerne aus Münster bei 13 Millionen. Auf dem zweiten Platz folgen die Kölner Ballauf und Schenk mit 10,5 und Rang drei geht an Charlotte Lindholm aus Hannover mit 10,3 Millionen Zuschauern. Recht weit unten auf der Beliebtheitsskala steht 2018 bislang der Til Schweiger-„Tatort“ mit dem Titel „Tschiller – Off Duty“, der im Mai 5,34 Millionen Zuschauer erreichte. sin

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018