Wenn das Handy zum Problem wird

Anzeige

Am Mittwoch, 21. März, heißt die Veranstaltung „Always on – 24 Stunden online“ und beginnt um 18 Uhr im Rathaus Limburgerhof. „Es wird ein interaktiver Abend, kein reiner Vortrag. Aufgezeigt werden Vor- und Nachteile der Smartphones. Das Publikum darf Fragen stellen, Videos werden gezeigt“, sagt Dennis Tamke, Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes Rhein-Pfalz-Kreis. „Trotz der Probleme mit den Smartphones gehören sie einfach zu der jungen Generation dazu“, so Melanie Krebs. „Lembke schlägt Eltern etwa vor, die Handys gemeinsam mit den Kindern ins Bett zu bringen – Schublade auf, Handy rein, Nachtruhe“, meint Psychiatriekoordinatorin Andrea Hilbert.

An der Friedrich-Schiller-Realschule plus in Frankenthal geht es am Donnerstag, 22. März, um 18.30 Uhr ums „Daddeln“: „Free to P(l)ay – faires Angebot oder Abzocke?“ lautet der Titel des Vortrags. Viele Spiele, die es in den App-Stores gibt, sind zunächst kostenfrei. Möchte man jedoch ein höheres Level erreichen, kann das bunte Spielchen schnell zur Abzocke werden.

Den Vortrag zu diesem Thema hält Christian Schaack, der viele Jahre für die Internet-Spielindustrie gearbeitet hat und nun im Referat für Suchtprävention in der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Mainz arbeitet.

Info: www.woche-der-seelischen-gesundheit.de.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.03.2018