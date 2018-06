Anzeige

Besser hätten die Veranstalter das Drehbuch für das 26. Ludwigshafener Stadtfest gar nicht schreiben können: 270 000 Besucher, die an dreieinhalb Tagen ausgelassen und vor allem friedlich bei mitunter hochkarätigen Konzerten feiern – und dann haut auch noch Toni Kroos genau im richtigen Moment den Ball zum 2:1-Siegtreffer der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden in den Winkel. Der Party-Höhepunkt mit DJ Felix Jaehn war nach diesem Freudentaumel nur noch Formsache.

Einmal mehr hat sich in diesem Jahr die enorme Strahlkraft des Stadtfests gezeigt. Die großen Namen auf der Bühne lockten Menschen aus der ganzen Region an und waren beste Werbung für die Stadt. Doch auch abseits der großen Bühnen bot die Veranstaltung für jeden etwas. Sei es der Stadtlauf, bei dem 1390 Sportler an den Start gingen, oder die Festmeile mit rund 100 Ständen – in dieser Form will man die schwächelnde Ludwigshafener Innenstadt gerne öfter erleben.