Werbung zu Pfalzbau-Feier

Ludwigshafen.Zum 50-jährigen Bestehen des Theaters im Pfalzbau hat der Förderverein neun Fahnen an drei markanten Standorten im Stadtgebiet gehisst – vor dem Hack-Museum (Bild), an der Adenauer-Brücke und an der B 44 bei Rheingönheim. Er will damit nicht nur auf das künstlerische Angebot aufmerksam machen, sondern auch auf die Jubiläumsfeier am 16. Dezember. Vor dem Empfang wird an diesem Tag ein großes Feuerwerk vor dem Pfalzbau gezündet. Unser Bild zeigt (v.l.) Barbara Wendland, Andreas Scheib, Barbara Defossé, Jaqueline Lüdersen, Monika Franek und Hans Scherrer. ott

