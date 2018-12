Werksrundfahrten bei BASF

Ludwigshafen.Zum letzten Mal in diesem Jahr bietet die BASF am heutigen Samstag, 8. Dezember, von 9 bis 16 Uhr, kostenlose Werksrundfahrten an. Die Touren über das größte zusammenhängende Chemieareal der Welt starten im 30-Minuten-Takt. Eine Rundfahrt in englischer Sprache beginnt um 14 Uhr.

Einen Einblick in die Welt der Chemie erhalten die Gäste auch bei der 2000 Quadratmeter großen Ausstellung im Besucherzentrum. Die Führungen beginnen dort um 11, 12 und 13 Uhr.

Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren können im „Kids’ Lab“ eigene Experimente machen und lernen natürliche chemische Prozesse in Lebensmitteln kennen. Alle Angebote der Anilin am Erlebnissamstag sind kostenlos. Das Besucherzentrum bleibt vom 21. Dezember bis 6. Januar geschlossen. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.12.2018