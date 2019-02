Werksrundfahrten bei der BASF

Ludwigshafen.Kostenlose Werksrundfahrten bietet die BASF bei einem Erlebnissamstag, 9. Februar, von 9 bis 15 Uhr an. Die einstündigen Touren über das Chemieareal starten im 30-Minuten-Takt. Dabei werden schwerpunktmäßig die Themen Innovationen, Investitionen und Sicherheit bei BASF erläutert. Eine Rundfahrt in englischer Sprache beginnt um 14 Uhr. Einen Einblick in die Welt der Chemie erhalten die Gäste auch bei der 2000 Quadratmeter großen Ausstellung im Besucherzentrum am Tor 2. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren können ab 9.30 Uhr im „Kids’ Lab“ Experimente machen. Eine Kombination aus Werksrundfahrt und Führung durch den BASF-Weinkeller wird um 10 und 11 Uhr angeboten.

