Ludwigshafen.Unbekannte sind in die Gesamtschule Oggersheim eingebrochen und haben dabei hochwertige Werkzeuge gestohlen. Wie ein Polizeisprecher gestern auf „MM“-Nachfrage erklärte, warfen die Täter im Verlauf der Osterfeiertage mehrere Scheiben ein. Im Gebäude in der Hermann-Hesse-Straße, das derzeit saniert wird, stahlen sie mehrere Baumaschinen im Wert von rund 5000 Euro. Der Einbruch wurde am Dienstag gegen 10 Uhr entdeckt. Der gesamte Schaden wird auf rund 15 000 Euro geschätzt. Über die Osterfeiertage brachen Unbekannte auch in die Realschule in der Karolina-Burger-Straße ein. Dort beschädigten sie zwei Fensterscheiben und warfen Mülleimer um. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro.

Gescheitert ist hingegen ein Einbruch in eine Zahnarztpraxis in der Wredestraße zwischen Karfreitag und Ostermontag, Dabei entstand ein Schaden von 400 Euro. Hinweise für alle drei Taten nehmen die Polizeiinspektionen unter den Telefonnummern 0621/963-21 22 oder 0621/963-22 22 entgegen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019