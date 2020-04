„Wertstoffhöfe sollen öffnen“

Ludwigshafen.Nach den Grünen im Rat fordert auch die CDU eine Wiedereröffnung der Wertstoffhöfe. „In einem ersten Schritt sollte ein Teilabschnitt mit der Grünschnittannahme schnellstmöglich öffnen“, sagt Roman Bertram, Sprecher im Werksausschuss. Denn im Frühling fallen in den Gärten große Mengen an Abfällen an, die manche Besitzer wegen der Grundstücksgröße nicht länger zwischenlagern können.

Da die Abgabe von Grünabfällen kostenlos ist und kein wesentlicher Kundenkontakt bestehe, seien die Risiken für eine Infektion der Mitarbeiter sehr kalkulierbar, so die CDU. Um den Kontakt weiter zu reduzieren, könnte die Zahl der Personen, die sich gleichzeitig auf dem Gelände befinden, gesenkt werden.

Als Beispiel einer möglichen Umsetzung nennt Bertram die Städte Mainz und Worms. Was bei diesen Kommunen möglich sei, sollte auch in Ludwigshafen machbar sein. „Ziel muss eine schrittweise Erweiterung des Entsorgungsangebotes sein – in zeitlichen Abständen, aber doch sehr zügig“, so Bertram.

Nach Angaben der Grünen im Rat haben die Corona-Beschränkungen indirekt auch zu vermehrten Sperrmüll-Ablagerungen geführt. Das Ziel der Stadt sei richtig, die Müllabfuhr unter den Bedingungen des Infektionsschutzes sicherzustellen. „Bei der Umorganisation darf die Entsorgung von Wertstoffen nicht auf der Strecke bleiben“, sagt der umweltpolitische Sprecher Hans-Uwe Daumann. In den letzen Tagen seien vermehrt größere wilde Müllablagerungen beobachtet worden.

Die Stadt hatte die Wertstoffhöfe geschlossen, weil die Abstandsregelungen nicht mehr eingehalten werden konnten. Zudem seien die Mitarbeiter zur Aufrechterhaltung der Müllabfuhr nötig. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.04.2020