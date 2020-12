Wie Corona den Alltag verändert

Ludwigshafen.Das Heinrich-Pesch- Haus und der Protestantische Kirchenbezirk Ludwigshafen haben einen Ökumenischen Adventskalender als Podcast unter dem Motto „Zwölf Orte – zwölf Fragen“ zusammengestellt. Ob Erzieherinnen in der Kita, Mitarbeiter im Frisörsalon oder Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck – unterschiedliche Menschen beantworten zwölf Fragen über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ihren Alltag. An den Adventssonntagen und am Heiligen Abend erscheinen zudem kurze Impulse, um das Gehörte vor dem Hintergrund der Schriftlesung zu reflektieren. „Als Kirche interessieren wir uns dafür, wie es den Menschen geht und wie sie die Pandemie erleben“, sagt Dekanin Barbara Kohlstruck. So erzählen die Interviewten zum Beispiel, was sie in den zurückliegenden Monaten am meisten vermisst, aber auch am meisten genossen haben. Es geht um persönliche Erfahrungen, aber auch um die Bewertung politischer Entscheidungen und gesellschaftlicher Veränderungen.

Pflegerin und Kripobeamter

„Wir haben Menschen aus vielfältigen Lebenswelten befragt, wie etwa einen Kriminalhauptkommissar oder eine Pflegerin“, berichtet Ulrike Gentner, stellvertretende Direktorin des Pesch-Hauses. „Auffallend häufig wurde die Erfahrung der Entschleunigung als positiv hervorgehoben, aber auch das Vermissen von Treffen mit Freunden oder von Kulturveranstaltungen.“ Der digitale Adventskalender ist unter www.heinrich-pesch-haus.de und www.ekilu.de abrufbar. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.12.2020