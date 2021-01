Wie die Demokratie zerschlagen wurde

Ludwigshafen.Allein am Amtsgericht erhalten 15 Juristen im April 1933 ein Berufsverbot. Auch in der Verwaltung werden viele jüdische oder politisch missliebige Beamte entlassen – nach dem „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933. Der Stadtrat wird bereits am 10. März 1933 gleichgeschaltet. Die Sitze der verbotenen KPD werden anderen Fraktionen zugeschlagen. SPD-Vertreter

...