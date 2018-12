Wie ein vorgezogener Heiliger Abend

Ludwigshafen.Es sind nur noch wenige Tage bis Heilig Abend, doch so energisch wie die Musiker des Geschwister-Scholl-Gymnasiums bei ihrem traditionellen Weihnachtskonzert musizierten, wollte man glatt schon an ein vorgezogenes Fest glauben.

In Rekordzeit füllen sich die Reihen in der schuleigenen Aula vor Beginn des Auftritts bis auf den letzten Stuhl. „Die Schüler haben den ganzen Herbst an ihrer Stücken gearbeitet – heute ist ihr großer Tag“ lässt Musiklehrerin Sabine Nebel den „MM“ wissen.

Die ersten Töne sind kaum verklungen, da darf ein prächtig besetztes Streichorchester unter Ulrike Braun samt dem Oberstufenchor schon für seine zauberhafte „Jingle Bells“-Variante bejubelt werden. Ein Auftakt nach Maß. Denn statt sich allein auf tradiertes Liedgut zu konzentrieren, präsentierten die zarten Stimmen des Jugendchores Lorenz Maierhofers coolen „Weihnachtswünsche-Rap“ samt Choreographie und Beatbox.

Die Rhythmusgruppe der zwölften Klasse führte mit ihren Klängen nach Lateinamerika, und Pianist Mike Baumann brillierte mit Franz Liszts „Tarantella“. An begabten Talenten, das spürt man an diesem Abend schnell, mangelt es an diesem Gymnasium nicht. Zumal ein aufmerksames Publikum die Leistungen der Ensembles auch hörbar zu würdigen weiß. Besonders die schwungvollen Interpretationen der Jazzband unter Jörg Adler, die den Klassiker „Chattanooga Choo Choo“, aber auch Louis Armstrongs Variante „St. James Infirmary Blues“ werden stürmisch gefeiert.

„Was die Kinder auf die Bühne bringen, ist einfach großartig“, findet Ina Schwarzer aus Limburgerhof, die zu den Sounds der Jazzband groovt, in der auch ihre zwei Kinder musizieren. Auch im restlichen Programm erkennt sie „hochwertige Aufführungen starker Solisten“. Damit meint sie beispielsweise famose Stimmen wie jene von Tuana Algül, die nicht nur in der Band, sondern auch bei Elvis Presleys „Can’t Help Falling In Love“ mit Kraft und Kreativität besteht.

Wenn Lisa Bitsch und Juliane Ducke an der Geige zum Klavierklang dann auch noch eine feinsinnige Fassung von Ed Sheerans „Perfect“ präsentieren, versteht es sich fast von selbst, dass das Publikum kaum noch an sich halten kann.

Ein erhebendes „Joy To The World“ breitet sich deswegen in funkelndem Händel-Dur durch den ganzen Saal aus, bis die wonnevolle Gesamtstimme eines riesigen Chores zum großen Finale ansetzt – „Feliz Navidad“. So darf es Weihnachten werden.

