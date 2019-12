Wie Kinder das Thema Heimat sehen

Ludwigshafen.Insgesamt zwölf Kinder- und Jugendeinrichtungen in Ludwigshafen haben sich künstlerisch mit dem Thema Heimat auseinandergesetzt. Die Ergebnisse können sich nun buchstäblich sehen lassen: unter anderem bunte Figuren aus alten Joghurtbechern, Häuser aus Ton und Malereien auf Schuhkartons werden in der Kinder- und Jugendbibliothek ausgestellt.

So hat Hazal (10) zum Beispiel das Haus seiner Oma in der Türkei gemalt – in Rosa statt Grau. Viele Kinder, die sich am Projekt beteiligt haben, haben einen Migrationshintergrund. Die meisten Kunstwerke beziehen sich jedoch auf Ludwigshafen, so auch die Fotos, die auf einer Exkursion des „Spielraum Froschlache“ entstanden sind. „Mit der Ausstellung wollten wir die Projekte in unseren Einrichtungen bündeln und öffentlich machen“, sagt Iris Wessa, Leiterin der Abteilung Jugendförderung der Stadt Ludwigshafen. Sie fügt hinzu: „Die Kinder finden es ganz klasse und spannend, dass ihre Projekte so viel wert sind.“

Bis Donnerstag geöffnet

Noch bis zum 19. Dezember kann die Ausstellung im Foyer der Kinder- und Jugendbibliothek Ludwigshafen, Bürgermeister-Reichert-Haus, dienstags bis freitags von 13 bis 19 und samstags von 10 bis 15 Uhr besichtigt werden. julb

