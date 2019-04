Wie Vögel ins Viertel zurückkehren

Ludwigshafen.Es ist eine Mischung aus Aufruf und Anklage, die den Aktionstag in der Ornithologischen Beobachtungsstelle (Orbea) bestimmt. Denn auch, wenn die Frühlingssonne den Maudacher Bruch in eine angenehme Wärme taucht: Die Worte, die Natur-Experte Klaus Eisele für all jene findet, die nichts zur Verbesserung der Ökologie in der Stadt tun, lassen es an Deutlichkeit nicht vermissen. „Die Natur wird gewissenlos zersiedelt“, moniert der Vorsitzende des pfälzischen Imkerverbandes – und lässt es dabei an Beispielen nicht mangeln.

Denn wo im Bürgerhof, am Wittelsbachplatz und auf dem Weg zum Adlerdamm einst Bäume, Büsche und Hecken den Bürgern natürliches Grün schenkten und Meisen und Rothschwänzen eine Zuflucht bescherten, regiert heute steinernes Grau.

„Wenn man nachfragt, warum es so gekommen ist, wird einem erzählt, man habe Angsträume beseitigen wollen, weil hier Trinker ihre Zeit verbrachten. Aber meinen Sie, die bekommen Sie weg, indem man alles herausreißt?“, übt der Vogelkundler Kritik an der Verwaltung.

Dabei hatten Orbea-Verantwortliche – auch und besonders in Zusammenarbeit mit der Stadt – Lösungen aufgezeigt, wie natürliche, vogelfreundliche und gleichsam energetisch sinnvoll gestaltete Viertel gelingen können. In ganzen Rundgängen durch die Stadt erkundeten die Vogelfreunde Viertel mit älteren Gebäuden, bei denen sich energetische Sanierungen anbieten und oft schon schmale Lücken zwischen den Steinen ausreichen würden, um für Meisen oder Rauchschwalben zu einem Nistort in urbanisiertem Gefilde zu werden. „Das wäre immer noch keine Garantie, dass die Zugvögel diese Nistgelegenheiten auch sofort nutzen, aber es wäre ein wichtiges Angebot, das wirklich jeder leisten kann“, sagt Naturschützer Joachim Sieder.

Die Mode der steinernen Vorgärten sieht Sieder hingegen gleich als doppelt fatal. Denn einerseits raube solch ein Garten jedem Lebewesen die dringend benötigten Ruheplätze, andererseits wuchere auch hier früher oder später das Unkraut. „Mit dem Unterschied, dass man es dann kaum noch wegbekommt“, so Sieder.

Klaus Eiseles Anekdote von der Versetzung eines Hornissen-Nests, bei der er eine Hausfrau mit dem Staubsauger Blütenstaub und Blätter aus dem Steingarten saugen sah, erweckt bei den Anwesenden nur so lange ein Lachen, bis der Experte auf die Gefahren dieses Trends hinweist. Denn auch, wenn an diesem schönen Sonntag nur wenige Interessierte zur Kenntnis nehmen, dass es zahllose Möglichkeiten gibt, die Vögel Ludwigshafens zu unterstützen, ist sich Sieder sicher: „Die Welt werden wir mit unseren Aktionen nicht retten, aber vielleicht zumindest einen Teil ihres Bewusstseins.“

