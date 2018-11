Wieder Supermarkt in Mundenheim

Der erste Lebensmittel-"Mix-Markt" Ludwigshafens eröffnet am 27. November in den Räumen der ehemaligen Edeka-Niederlassung in der Wattstraße in Mundenheim. Damit werden dort nach zwei Monaten Leerstand wieder Lebensmittel angeboten. Die "Mix-Märkte" haben ein ungewöhnliches Angebot: Neben den handelsüblichen deutschen Produkten gibt es viele Waren mit "osteuropäischen Wurzeln". So werden

...