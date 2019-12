Wiederaufbau in gleicher Form

Ludwigshafen.In weitgehender Einigkeit hat der Stadtrat weitreichende Entscheidungen zu den Hochstraßen beschlossen. Die einsturzgefährdete Südtrasse soll schnell abgerissen werden, beschloss das Gremium am Montag einstimmig. Keine Einwände gab es auch gegen den Antrag der Verwaltung, die 2013 gesperrte Abfahrt an der Hochstraße Nord zur Heinigstraße wieder zu öffnen. Damit soll der Verkehrsfluss aus Richtung Mannheim verbessert werden. Mit großer Mehrheit billigten die Fraktionen, dass der Ersatzneubau der Südbrücke in gleicher Ausführung geplant wird. Grüne und Piraten sowie Linke lehnten dies hingegen ab. Die Sanierung bei der Hochstraße Nord soll solange verschoben werden, bis die sanierte Südtrasse zur Verfügung steht.

„Unkalkulierbares Risiko“

„Wir sind keine Fans von Hochstraßen, stimmen aber einem Neubau in gleicher Form zu, weil es schnell gehen muss“, sagte indes Hans-Uwe Daumann (Grüne im Rat). Peter Uebel (CDU) mahnte ein beschleunigtes Planfeststellungsverfahren an. „Ein Zeitraum von zwölf bis 15 Jahren ist nicht hinnehmbar.“ Zudem warf er der Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) vor, viele Fragen etwa zum Projekt Hochstraße Nord nicht beantwortet zu haben. „Seit meinem Amtsantritt lege ich stets Wert auf Transparenz“, wies die Rathauschefin den Vorwurf zurück.

Raik Dreher (Grüne und Piraten) kritisierte die Verschiebung bei der Hochstraße Nord. „Das ist ein unkalkulierbares Risiko, denn in diesem Fall muss die Nordtrasse bis 2030/2035 durchhalten.“ Zudem drohe eine weitere Kostensteigerung auf einen Milliardenbetrag.

Der Leiter des Tiefbauamtes, Björn Berlenbach, erklärte, dass ein Ingenieurbüro erste Vorschläge für eine Ertüchtigung der Nordbrücke bis Februar vorlegen werde. „Generell sei dies aber nicht einfach auch wegen des Untergrunds.“

„Zwei Großbaustellen gleichzeitig sind für die Menschen und die Wirtschaft nicht zumutbar. Es muss immer eine Ausweichstrecke zur Verfügung stehen“, begründete Steinruck die Verschiebung. Thomas Schell (FDP) bezeichnete es als erstaunlich, dass die Südtrasse trotz kontinuierlicher Prüfung nun einsturzgefährdet sei, und kritisierte den Baudezernenten Klaus Dillinger (CDU). Nachdrücklich dankte er indes der Oberbürgermeisterin („Sie ist nicht überfordert“) für die schnellen Entscheidungsgrundlagen.

Christoph Heller (CDU) wies die Vorwürfe der Liberalen zurück. „Die FDP sieht seit Jahren den Beigeordneten als Hauptschuldigen, obwohl das Baudezernat gute Arbeit leistet.“ Rainer Metz (FWG) mahnte zur Sachlichkeit: „Wir sollten den parteipolitischen Streit einstellen und uns vielmehr auf schnelle Lösungen konzentrieren.“

Der Abriss der Pilzhochstraße werde an der Mundenheimer Straße beginnen, erläuterte Steinruck die Planung. Auch die Straßenbahnzufahrt zur Adenauer-Brücke soll möglichst rasch wieder frei sein, so dass die Behinderungen im Nahverkehr aufgehoben werden könnten. Denn bislang können die Straßenbahnen den Berliner Platz nicht anfahren. Im Bereich Berliner Straße gehe der Abriss indes nicht so schnell, weil hier noch Abstimmungsgespräche mit der Deutschen Bahn nötig seien.

Um die Parkplatzsituation für die Anwohner zu verbessern, hat die Verwaltung die Stellplätze unter dem westlichen Abschnitt der Hochstraße Süd wieder freigegeben. Zuvor hatte sie neue Zufahrten von der Saarlandstraße errichtet. Bis zum Bau des Polizeipräsidiums am Südwestknoten könne die Fläche als Interims-Parkplatz dienen, berichtete Steinruck. Sie ließ aber offen, ob die Verwaltung das Angebot annehme: „Denn dies ist mit hohen Kosten verbunden.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019