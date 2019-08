Wilde Natur mitten im Viertel

Ludwigshafen.Der Trassenwald ist eine grüne Oase mitten in Friesenheim, etwa einen Hektar groß, und zieht sich an der Merziger Straße entlang. Hier wohnen Karlheinz und Christa Böhles, die sich an der Bürgerinitiative „Rettet den Trassenwald“ aktiv beteiligen. Der Wald verdankt seinen Namen einer vor Jahrzehnten geplanten, aber nie verwirklichten Ringstraße, im Jahre 2007 sollten hier Häuser gebaut werden.

...