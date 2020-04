Wildpark ab Montag offen

Ludwigshafen.Die coronabedingten Einschränkungen in Ludwigshafen werden in kleinen Schritten zurückgenommen. Der Wildpark Rheingönheim öffnet ab Montag, 20. April, wieder seine Tore, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Sie weist jedoch eindringlich darauf hin, dass die Regelung zur Hygiene eingehalten und das Kontaktverbot aufrecht erhalten werden müssen. Deshalb erfolgen auf dem ganzen Gelände des Wildparks Kontrollen.

Zudem bietet die Stadtbibliothek (Bismarckstraße 44-48) ab Dienstag, 21. April, einen Ausleihservice an. Nutzer können ab Montag, 20. April, auf der Homepage der Stadtbibliothek über ein Formular Bücher und andere Medien bestellen und einen Wunschtermin für die Abholung angeben. Das Team der Bibliothek stellt die gewünschten Medien zusammen und legt sie zum Termin am Eingang des Bürgermeister-Reichert-Hauses zur Abholung bereit.

Voraussichtlich ab 5.Mai wird die Stadtbibliothek generell wieder zur Ausleihe öffnen. Bis dahin würden alle erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz von Mitarbeitern und Nutzern getroffen, so die Verwaltung. Das Stadtarchiv in der Rottstraße 17 öffnet indes bereits wieder am Montag, 20. April. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.04.2020