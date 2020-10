Wildpark-Zaun aufgeschnitten – Hirsche entlaufen

Ludwigshafen.Unbekannte haben den Zaun des Rheingönheimer Wildgeheges aufgeschnitten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gelangten dadurch sechs Tiere in der Nacht zum Mittwoch ins Freie.

Beim Eintreffen der Polizei war es den Mitarbeitern des Wildparks bereits gelungen, die vier Damwildtiere zurück ins Gehege zu treiben. Auch die zwei entflohenen Sikawildtiere wurden wohlauf gefunden. Der Schaden am Zaun beträgt wenige hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefonnummer 0621/963-21 22 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.10.2020