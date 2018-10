„Wir erfüllen viele Sonderwünsche“

Ludwigshafen.Handel ist Wandel. Ein Fixpunkt bleibt aber seit 130 Jahren in der Ludwigstraße – das Mode- und Pelzhaus Schad. Viele inhabergeführte Fachgeschäfte haben in den vergangenen Jahren in der Innenstadt aufgegeben. Dies ist aber für den Familienbetrieb kein Thema. „Die Rahmenbedingungen wurden zwar schwieriger. Wir haben aber eine Marktnische gefunden und viele Stammkunden, auch weil wir Sonderwünsche erfüllen“, erläutert Firmenchef Andreas Schad (57) die Situation bei einem der ältesten Fachgeschäfte in Ludwigshafen. Der Betrieb kann jetzt ein ungewöhnliches Jubiläum feiern.

Sortiment verändert

Die Firma mit vier Mitarbeitern profitiert von der angeschlossenen Werkstatt, die für aufwendige Änderungen gerüstet ist. Auch deshalb kommen Kunden aus der gesamten Vorderpfalz und auch aus dem Raum Heidelberg vorbei. „Manche wollen eine alte Pelzjacke von Verwandten umarbeiten oder neu einfärben lassen“, nennt Ulla Schad ein Beispiel. Dieser Service sei im weiten Umkreis sonst nirgendwo mehr zu finden. Die Änderungsschneiderei entwickelte sich zu einem wichtigen Standbein für das Modehaus, das seine Ware auf 140 Quadratmeter Verkaufsfläche präsentiert.

„In den Geschäftsräumen bin ich als Kind herumgesprungen und groß geworden“, verdeutlicht Schad seine starke Verbundenheit zu dem Betrieb, den er in vierter Generation weiterführt. Am 22. Oktober 1888 hatte der Kürschnermeister und Mützenmachermeister Christian Schad das Geschäft in der Ludwigstraße eröffnet. 1904 verlegte er den Laden in den benachbarten Neubau Ludwigstraße 32 – der seitdem der Firmensitz geblieben ist.

Durch den Bombenangriff im September 1943 auf die Innenstadt wurde das Gebäude total zerstört. Die Familie fand in Bad Dürkheim eine vorübergehende Bleibe, während die Kunden in einem Ausweichquartier im alten Pfalzbau bedient wurden. 1952 kehrte die Familie in die Ludwigstraße 32 zurück. Das Geschäft florierte. In den folgenden Jahren bildete Hans Schad, Vater des jetzigen Firmenchefs, 46 Lehrlinge aus und arbeitete noch mit 87 Jahren im Geschäft mit. 1987 wurden die Ladenflächen vergrößert und 1999 komplett modernisiert.

Nachdem Pelze stark in die Kritik geraten waren, reagierten die Inhaber und nahmen verstärkt Lederjacken, Lammfell- und Walkbekleidung sowie Mützen, aber auch Accessories wie peppige Hosenträger, Schlüsselanhänger oder Kartenetuis ins Sortiment auf. „Unser Schwerpunkt liegt auf langlebiger Kleidung. Dazu gehört eine Alpaka-Kollektion, die wir teilweise auf Ökomessen einkaufen“ berichtet Schad.

Durchaus mit Sorge verfolgt das Inhaberehepaar, das über den Geschäftsräumen in der Ludwigstraße wohnt, die Entwicklung der Innenstadt. „Es fehlt mittlerweile die Laufkundschaft.“ Von der Stadtverwaltung wünscht sich der Firmenchef „mehr Empathie“ für die Einzelhändler, ohne aber konkreter zu werden. Angesprochen auf die Schließung vieler Fachgeschäfte und die Konkurrenz durch das Internet sagt Schad: „Die Verbraucher haben es in der Hand, wie die Innenstädte künftig aussehen.“

