Ludwigshafen.BASF-Ausbildungsstart in Corona-Zeiten – das heißt: Alles verläuft geordneter, entzerrter und auf Abstand. 820 Jugendliche treten ihre Lehrstelle bei BASF in Ludwigshafen an, wegen Corona über zwei Tage verteilt. Wo sich sonst Hunderte junge Menschen aufgeregt unterhalten und begrüßt werden, ist es im Saal fast still. Nach und nach kommen die künftigen Azubis durch eine Seitentür. Dort bekommen sie Masken mit Firmenlogo ausgehändigt, um sich von Station zu Station im Einbahnstraßen-Modus einweisen zu lassen: Registrierung, Covid-19-Formular ausfüllen und Optiker, der Schutzbrillen in passender Sehstärke austeilt.

Wer fertig ist, wartet auf mit Abstand aufgereihten Stühlen auf die Ausbilder, die ihre Kleingruppen abholen. Später bekommen sie den Werksausweis und die Arbeitskleidung ausgehändigt. Und alles natürlich mit Maske . . .

Livestream statt Messe

Einer der Wartenden ist Kenan. Aufgeregt sei er schon, sagt der 18-Jährige, der Anlagenmechaniker werden will. „Ich hatte mich vor der Pandemie beworben, den ersten Tag hier habe ich mir doch anders vorgestellt“, sagt er. Trotzdem freue er sich auf die kommenden Monate. Alle Lehrstellen sind wie geplant besetzt. „Aber das war kein Selbstläufer unter Corona-Bedingungen“, sagt Markus Hermann, Leiter der Aus- und Weiterbildung bei der BASF am Standort Ludwigshafen. Schulabgänger für eine duale Ausbildung zu begeistern, sei ja unter normalen Umständen nicht mehr so einfach, etwa weil der Trend zum Studieren geht. Keine Ausbildungsmessen, keine Vorstellungsgespräche – „wir mussten alles neu denken“, so Hermann.

Neue digitale Formate wurden entwickelt, um Jugendliche anzusprechen und über die Ausbildungsberufe zu informieren. Besonders erfolgreich liefen Hermann zufolge Livestreams, in denen Auszubildende im Internet und in Echtzeit ihren Beruf erklärten. Dazu kamen Online-Messen und Bewerbungsgespräche per Video und Telefon. Offenbar kam die digitale Ansprache bei den Jugendlichen besonders gut an: Bei BASF gingen 1600 Bewerbungen mehr ein als im Vorjahr, insgesamt waren es rund 10 000.

Gleichzeitig musste der Chemiekonzern in Folge des Lockdowns auch die bereits laufende Ausbildung auf digitale Angebote umstellen. Ab März bis Mai oder Juni mussten die Jugendlichen zu Hause lernen. Die Ausbilder nahmen zum Beispiel Arbeitsabläufe, ob Schweißen oder Laborarbeiten, in Lernvideos auf. Geholfen habe, dass BASF bereits vorher digitale Lernmodule eingeführt habe, so Hermann. Seit Juli können außerdem angehende Chemikanten im Virtual-Reality-Ausbildungstechnikum mit VR-Brille wie in einem Simulator lernen, wie eine Anlage auf einzelne Aktionen reagiert. Als die Auszubildenden wieder ins Werk kamen, hatten sie sich laut Hermann jede Menge Theoriewissen angeeignet. Nur bei den praktischen Inhalten müsse jetzt einiges aufgeholt werden. Die bisherigen wie die neuen Azubis werden ganz regulär in ihren Betrieben oder Werkstätten arbeiten. Allerdings unter einem strengen Hygienekonzept: Unterrichtet werden sie in halber Klassenstärke, schon bei Schnupfen müssen sie zu Hause bleiben und digital weiterlernen, für Schulungsräume gilt eine maximale Belegungszahl, dazu kommen feste, zugewiesene Arbeitsplätze und Werkzeuge.

Eigenes Hygienekonzept als Puffer

„Das ist nicht der einfache Weg“, betont Hermann. Die Vorgaben sind zum Beispiel deutlich strenger als an den Berufsschulen, die ja auch von den Azubis besucht werden. Trotzdem hält der Ausbildungsleiter das Risiko, dass infizierte Berufsschüler das Coronavirus in die BASF hineinbringen, für gering. Das eigene Hygienekonzept bilde einen ausreichenden „Puffer“, so Hermann.

Für einen möglichen zweiten Lockdown sieht er den Bereich Ausbildung vorbereitet. Dann würden wieder Lernplattformen und Videos genutzt. „Aber wir brauchen die jungen Menschen auch im Werk“, sagt Hermann. Ein komplettes Zurück zur Vor-Corona-Ausbildung werde es auch nicht geben, dafür hätten sich die digitalen Module zu sehr bewährt. Auch die Ansprache der Bewerber soll noch digitaler werden: So will BASF Azubis als „Influencer“ einsetzen, die in den sozialen Medien für ihren Arbeitgeber werben.

