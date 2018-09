Sie lehnen an den Wänden der Aula oder stehen dicht gedrängt vor der offenen Tür. Das Grußwort von Hochschulpräsident Peter Mudra bekommt nur ein Teil der Erstsemester mit: Für die 950 neuen Studenten ist der Hörsaal zu klein. 782 von ihnen starten in den Bachelor- und 171 in den Master-Studiengang.

„Wir platzen aus den Nähten. Den Abschluss des Campus-Neubaus mit neuer Aula 2022, in den der Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen aus der Maxstraße verlegt werden wird, werden Sie nur noch am Rande mitbekommen“, sagt Mudra zum Auftakt der „Ersti-Woche“. An die Studenten appelliert er, neugierig zu sein. „Wenn Sie sich wirklich auf ihr Studium einlassen wollen, brauchen Sie Kreativität, Neugier und Begeisterung.“ Mit Vernunft und Disziplin allein mache das Studium lange nicht so viel Freude, und der Lernerfolg stelle sich nicht so schnell ein. Die neuen Studenten sollten auch die Zweifel nicht zu stark werden lassen.

Wie an anderen Fachhochschulen können sich an der Einrichtung auch Studenten bewerben, die eine Berufsausbildung mit der Note 2,4 oder besser abgeschlossen haben. Die Praxisnähe der Studiengänge ist ein besonderes Charakteristikum der Hochschulausbildung. Nach Mudras Worten kommen viele schon mit Berufserfahrung an die Hochschule, wovon die Lehre nur profitiere. Die Praxis sei das „Haarfärbemittel der grauen Theorie“.

Deshalb arbeiten die Studenten schon im Studium an Projekten und finden meistens leicht einen Praktikumsplatz. Mit dem Schwerpunkt auf Wirtschaftswissenschaften und Informatik bildet die Hochschule für Berufe aus, die in der Region stark gefragt seien. „Unsere Alumni haben gute Chancen und meistens die Qual der Wahl“, sagt Mudra. Den Studenten rät er, einen Berufsweg zu wählen, der ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringt.

Für den Lernerfolg in den kommenden Jahren sei die Fähigkeit zur Selbstorganisation wichtig, führte der Professor aus. „Ihr Studium ist ihr Pferd, und Sie reiten es. Wir sorgen dafür, dass Sie nicht runterfallen und dass der Sattel nicht schief hängt. Aber wir sorgen nicht dafür, dass sie von A nach B kommen.“

Appell: Zeit zum Leben nehmen

Die Vorlesungen beginnen für die Erstsemester – abweichend vom regulären Hochschulbetrieb – erst in der zweiten Semesterwoche. Viele der jungen Leute sind neu in Ludwigshafen und sollen in der ersten Woche Zeit haben, den Campus und die Kommilitonen kennenzulernen. „In einer Gesellschaft, in der das Lernen oberste Disziplin ist, sollen Sie Zeit haben, um als Persönlichkeit zu wachsen“, sagt Mudra: „Sie sollen sich später gerne an ihre Studentenzeit erinnern, und sich auch Zeit zum Leben nehmen.“

„Ich glaube, dass ich eine gute Balance finden werde zwischen dem Feiern und dem Lernen“, sagt der 25-jährige Erstsemester David. Ilknur Isci vom AStA ist überzeugt: „In den ersten Wochen ist das Allerwichtigste, neue Leute kennenzulernen und ins Lernen ’reinzukommen. Es ist anders als in der Schule.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018