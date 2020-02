„Wir sind alle eine große Familie“

Ludwigshafen.„Buongiorno, Ahoi und Morsche!“ Mannheims Stadtprinz Naro I. begrüßte die mehr als 100 Tollitäten im Ludwigshafener Rathaus gleich in mehreren Sprachen. Dabei ist der 46-Jährige kein Unbekannter: „Ich bin Mannheims erster Weltkulturerbe-Bäcker, nur bei meiner Pizza halte auch ich mal den Rand“, stellte sich Naro Vitale in seinem Mottospruch vor. Der in Feudenheim aufgewachsene Italiener, der seit fast zwei Jahrzehnten auch als Sänger in der Kurpfalz in Erscheinung tritt, stand mit Maren-Michelle I., Jubiläumsprinzessin der KG Lallehaag, im Blickpunkt des Empfangs bei Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck.

Zwei Geburtstagskinder

Naro I. von B &X, Prinz des Großen Feuerio, der Stadt Mannheim und der Kurpfalz, lautet der offizielle Titel seiner Hoheit, die persönlich wie literarisch zu überzeugen wusste. Verantwortlich für das närrische Prozedere zeichnete die Rathauschefin alias „Königin Jutta I. von der Gass“– von „Königsgemahl“ Christoph Heller launisch angekündigt als „Herrscherin der Hochstraße, Brücken und leeren Kassen“. Steinruck lobte die lange Tradition, die Mannheimer Fasnachter in Ludwigshafen zu empfangen. Dass man eine große Familie ist, zeige sich in der Vielfalt der Vereine aus den beiden Städten, die vor dem Stadtratssaal vertreten waren. Sie wurden Augenzeuge des obligatorischen Kürzens einer Krawatte – derer von Marcel Jurkat. Ausgerechnet an Weiberfasnacht feierte der Leiter des Bereichs Repräsentation seinen Geburtstag, der mit 55 zudem närrisch anmutete.

Ein weiteres Geburtstagskind stand mit Lisa I. am Rednerpult. Die Erzieherin aus Ruchheim ist Jubiläumsprinzessin der Stadtgarde Ludwigshafen. „Wir sind so viel mehr als die Summe unserer Teile und bilden gemeinsam das große Eine“, reimte die 24-jährige, die seit dem vierten Lebensjahr tanzt.

Als weitere Würdenträger wurden geehrt: Viktoria I., Mannheimer Prinzessin und First Lady vom Club der Knöchelträger, Aline I., Prinzessin der Schlossnarren Lambsheim, Annika I., Prinzessin von der weißen Feder des 1. Karnevalsvereins Limburgerhof, Mathilda I., Kinderprinzessin des 1. KV Limburgerhof, Katharina I., Jubiläumsprinzessin des Carneval-Clubs Mondglotzer, und Fabio I., erster alleiniger Prinz der KG Wasserhinkle aus Altrip. dtim

