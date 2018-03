„Wir sind noch lange nicht am Ziel“

Anzeige

„In diesem Jahr feiern wir 100 Jahre Frauenwahlrecht. Seit dem ersten Internationalen Frauentag im Jahr 2011 hat sich einiges getan. Für viele junge Frauen ist es selbstverständlich, wählen zu gehen, ein Recht auf Bildung zu haben und finanziell unabhängig zu sein“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) in ihrem Grußwort. Sie erinnerte an die Politikerin und Frauenrechtlerin Clara Zetkin, die auf der zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz am 27. August 1910 in Kopenhagen den Internationalen Frauentag initiierte. „Trotzdem sind wir noch lange nicht am Ziel“, mahnte die OB.

Sie machte deutlich, dass Frauen immer noch weniger als Männer verdienen, oft in Teilzeit arbeiten und dadurch auch weniger Rente als Männer bekommen würden. „Im aktuellen Bundestag sitzen nur etwa 30 Prozent Frauen. Ähnlich ist es in anderen Führungspositionen“, bemängelte Steinruck. „Als Oberbürgermeisterkandidatin habe ich mir anhören müssen, dass ich an den Herd und nicht an die Spitze dieser Stadt gehöre“, erzählte Steinruck, die auch Schirmherrin des Frauenfestes war.

Das Fest von Frauen für Frauen organisierten der Internationale Frauentreff und die Gleichstellungsstelle der Stadt sowie der Verein Kultur Rhein-Neckar in Kooperation mit 25 Frauenverbänden, Einrichtungen und Kulturvereinen.

Susanne Diehl, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, forderte ein selbstbestimmtes und freies Leben für Frauen sowie Solidarität, Gemeinsamkeit und Verbundenheit. „Nur gemeinsam sind wir stark. Nur gemeinsam bringen wir es hin, dass wir Respekt bekommen. Wir Frauen können nur für unsere Rechte kämpfen, wenn wir auch richtig feiern können“, sagte Eleonore Hefner, Geschäftsführerin von Kultur Rhein-Neckar, bei der Eröffnung.

Gute Resonanz

Beim abwechslungsreichen Programm mit koreanischen Trommlerinnen, Liedern aus der Ukraine, orientalischen Tänzen und Gesang erlebten die Frauen einen Kulturmix. Im Foyer gab es an zahlreichen Ständen Informationen und kleine Leckereien sowie arabischen Tee mit Kardamom.

Bei den Besucherinnen kam die Mischung an: „Das Fest ist größer und multikultureller geworden. Ich finde es schade, dass wir immer noch die Rechte der Frauen so einfordern müssen. Das friedliche Miteinander des Austauschs macht uns stark“, meinte Sozialdezernentin Beate Steeg. „Das Fest ist nett. Ich habe viele neue Vereine kennengelernt“, freute sich Sabine Furtwängler (49) aus Ludwigshafen. „Mir gefällt das Frauenfest immer sehr gut. Besonders die Vielfalt der Kulturen mit Tanz und Gesang ist immer ein Höhepunkt“, lobte Pia Kreile (62) aus Wachenheim. „Ich bin eine Deutsche aus dem Irak und sehr froh, mit meiner Familie hier in Ludwigshafen in Frieden leben zu können“, sagte Adawya Hashim (50).

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.03.2018