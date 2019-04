Ludwigshafen.Als eines Tages im vergangenen September die Gewerbeaufsicht an der Tür klingelt, da wissen Heike Fleckner und Steffen Jung gar nicht so richtig, wie ihnen geschieht. „Das kam für uns völlig unerwartet. Wir waren in Schockstarre“, berichten die Geschäftsführer der Oppauer Dampfnudelbräterei. Nachbarn hatten sich bei der Neustadter Behörde über den morgendlichen Lieferverkehr vor dem Betrieb

...