Wochenende laut Polizei absolut ruhig

Ludwigshafen.Die Polizei in Ludwigshafen hat am Wochenende kein größeren Zwischenfälle bei der Einhaltung der neuen Corona-Regeln registriert. Auch dort waren verstärkt Beamte im Einsatz. Zwar gingen viele Ludwigshafener davon aus, dass die Ausgangssperre erst am Samstagabend in Kraft tritt, nach einem kurzen Gespräch mit der Polizei zeigten sie sich jedoch einsichtig. „Es mussten keine Platzverweise erteilt werden“, gab das Polizeipräsidium am Sonntag auf Anfrage bekannt.

