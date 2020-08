Wohnhäuser werden geplant

Ludwigshafen.Bauplanungen in Rheingönheim sind derzeit ein heißes Eisen. In der Ortsbeiratssitzung im Juni waren die Wellen hochgeschlagen, als es um die geplanten Neubaugebiete „Im Kappes“ und „Obere Weiden“, die südliche Verlängerung der Hauptstraße, ging. Mit den Stimmen von CDU und FWG sprach sich die Mehrheit des Ortsbeirats gegen die Erschließung aus. Und das Thema bleibt brisant – inzwischen hat sich aus einem Abendspaziergang rund um die vorgesehenen Bauflächen von mehr als 100 Rheingönheimern unter dem Motto „Lasst der Stadt ein Licht aufgehen“ am 18. Juli die Bürgerinitiative „Unser Süden muss grün bleiben“ gebildet. Die überparteiliche Gruppierung setzt sich für ein lebenswertes Rheingönheim, den Erhalt der Acker- und Grünflächen und gegen weitere Baugebiete ein.

Bei der außerordentlichen Ortsbeiratssitzung stand wieder ein Bauthema als einziger Tagesordnungspunkt auf dem Programm. Der städtische Bereich Stadtplanung hat sich Grundstücke im Bereich Haupt- und Eisenbahnstraße angesehen und mehrere Möglichkeiten für künftige Bebauungen an der Hauptstraße 209 bis 216 erstellt. Diese stellte Susanne Zodet dem Ortsbeirat vor. Es gehe darum, die geordnete Entwicklung des Areals, auf dem sich vier Grundstücke mit traditioneller Haus-Hof-Bauweise befinden, sicherzustellen, so Zodet. Wenn irgendwann über Veränderung wie Abriss der Scheune, Verkauf des gesamten oder einen Teil des Grundstücks nachgedacht werde, greife der Bebauungsplan und stelle sicher, dass sich eine Neubebauung gut im Umfeld einfüge und zu einer verträglichen Verdichtung führe. Die Ortsbeiräte begrüßten es, dass sich die Stadt der Entwicklung Rheingönheims annimmt.

Die städtebaulich empfehlenswerte Lösung sieht demnach eine Haus-Hof-Bauweise mit Giebelhäusern mit zwei Wohneinheiten und Satteldach entlang der Eisenbahnstraße vor. Analog wäre die Bebauung entlang der Hauptstraße, wo maximal drei Wohneinheiten zulässig seien. Je Wohneinheit sollen zwei Pkw-Stellplätze geplant werden. Damit würden maximal 20 Wohneinheiten auf dem Areal entstehen. Diese Planung stieß bei den Ortsbeiräten auf Zustimmung. Die Stadt macht sich nun an die Ausarbeitung des Bebauungsplans. mus

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.08.2020