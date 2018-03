Wohnkomplex schließt Baulücke

Anzeige

Ludwigshafen.Jahrzehntelang lag die Baulücke an der exponierten Lage in Mundenheim brach, jetzt wurde sie geschlossen. Die städtische Immobiliengesellschaft GAG errichtete für 5,4 Millionen Euro einen vierstöckigen Komplex mit 18 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 27 Stellplätzen in der „Mundenheimer Kurve“. Mit einer Nettokaltmiete von neun Euro pro Quadratmeter liegen die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen im mittleren Preissegment, sagte GAG-Vorstand Wolfgang van Vliet.

„Wir brauchen in der Stadt aber auch Wohnungen in allen Preislagen“, ergänzte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. „Der Bedarf ist groß, das haben Zahlen der Verwaltung bestätigt.“ Um die Not zu lindern, will sie im Rathaus eine Leitstelle Wohnen einrichten, die alle Aktivitäten von Privatinvestoren und städtischen Gesellschaften bündelt. Steinruck bekräftigte ihr Ziel, in ihrer achtjährigen Amtszeit 3000 Wohnungen in allen Preissegmenten zu bauen. „Wir müssen dafür geeignete Flächen im Stadtgebiet vorbereiten, das ist noch viel Arbeit.“

Ausschreibung erfolglos

Immense Mühe hatte auch die Verwaltung, um die Baulücke in der Biegung der Mundenheimer Straße zu vermarkten. „Auf eine Ausschreibung in den 1990-er Jahren meldete sich kein Unternehmen“, erinnerte Ortsvorsteherin Anke Simon (SPD) an frühere Schwierigkeiten. Ein gezieltes Anschreiben potenzieller Investoren sei ebenfalls erfolglos geblieben. „Auch die GAG war anfangs nicht sehr begeistert von dem Projekt“, erzählte Simon. Erst nach einigen Planänderungen erfolgte vor zwei Jahren der Startschuss.