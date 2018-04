Anzeige

„Bürger sind die besten Kenner“

„Die Fördervoraussetzungen sind auf jeden Fall gegeben“, bilanzierte Steeg. Nachdem die Verwaltung zwei andere „Soziale Stadt“-Gebiete in Mundenheim-Südost und Westend abgeschlossen habe, könne die Stadt ein weiteres Viertel zur Förderung anmelden. Der offizielle Startschuss soll im Sommer erfolgen, zuvor muss aber der Stadtrat noch zustimmen.

„Wir werden frühzeitig die Bürger bei der Planung einbeziehen“, betonte die Beigeordnete. Überlegt würden nicht näher definierte Projekte für Kinder und Jugendliche. Generell will die Stadt Anregungen für bauliche Verbesserungen nicht nur von einem eingeschalteten Beratungsbüro erhalten, sondern vor allem von den Anwohnern. „Diese sind die besten Kenner der Lage“, meinte die Dezernentin.

Laubisch regte an, den ESV Ludwigshafen als größten Sportverein in der Stadt einzubeziehen. An einem Runden Tisch sollten die Vereine und Wohnungsbaugesellschaften, aber auch die Parteien im Stadtteil Süd vertreten sein, erklärte Steeg.

Einen guten Kontakt habe es indes in den vergangenen Jahren nicht zu allen Immobiliengesellschaften in dem Gebiet gegeben, merkte der Ortsvorsteher an. „Bei Schwierigkeiten mit einer Wohnungsbaugesellschaft kann man auch die Mieter direkt einbeziehen“, schlug Jens Brückner (Grüne) vor.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.04.2018