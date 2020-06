Wohnungen 2021 bezugsfertig

Ludwigshafen.Der Bau von 40 neuen Wohnungen in der Hochfeldstraße durch die Immobiliengesellschaft GAG schreitet planmäßig voran. Die Übergabe an die Mieter ist für Anfang 2021 geplant, wie es in einer Mitteilung heißt. „Aktuell wurde der Dachstuhl aufgesetzt“, berichtet Vorstand Wolfgang van Vliet über den Stand der Arbeiten. Die 40 Wohnungen – zwölf mit zwei, 16 mit drei und acht mit vier Zimmern – entstehen in zwei Gebäuden mit je vier Geschossen. Zudem werden 60 neue Stellplätze sowie Spielanlagen und Fahrradunterstände errichtet. Die Kosten liegen bei 7,7 Millionen Euro. jei

