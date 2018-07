Wohnungen statt Leerstand

Anzeige

Um weitere Anregungen zu geben, informierte die Stadt unter dem Motto „Leben im Laden“ drei Tage lang und stellte Planungsvarianten vor. In dieser Zeit nutzte die Künstlerin Nicoleta Steffan die Räume als Wohnung mit Atelier. Bis zum September will das Büro Stadtimpuls den Bauantrag erarbeiten, so dass der Umbau ab Frühjahr 2019 beginnen könnte. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck sprach von einem „guten Beispiel“ zur Umnutzung.

Für das Pilotprojekt im Gebäude Bismarckstraße 51 hat die Verwaltung bereits zwei Bauvoranfragen positiv beschieden. Zudem wurde der Ausbau des Dachgeschosses zu einer Wohnung genehmigt. Für die Gestaltung des Erdgeschosses erwägt der Eigentümer noch eine andere Variante als Wohnungen. Adam: „Denkbar ist auch die Einrichtung eines Cafés mit kleinem Röstbetrieb.“

