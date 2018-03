„Wollen Abenteuer erleben“

Anzeige

Ludwigshafen.Als die Edigheimerin Anja Heberle noch ein kleines Mädchen war, wussten ihre Eltern und Freunde, wo sie nachmittags zu finden ist: auf dem Spielplatz an der Anglerstraße. Inzwischen ist Heberle Lehrerin an der Lessingschule und würde gerne mit ihrem vierjährigen Sohn Eli auf dem Spielplatz toben. Doch das Gelände ist verwildert, die Spielgeräte sind abgebaut. „Ich wünsche mir einen Spielplatz, auf dem Zweijährige genauso spielen können wie Fünfjährige und sich Familien treffen“, sagt die Pädagogin. Zusammen mit Eltern und den vier Kindertagesstätten des Stadtteils will Heberle nun genau so einen Ort für Groß und Klein in ihrem Stadtteil schaffen.

Was auf dem angedachten Spielplatz nicht fehlen darf, darüber haben sich die Kinder der Grundschule und der Kindertagesstätten Maria Königin, Wolfsgrube, Bruderweg und Louise-Scheppler schon einige Gedanken gemacht. Diese präsentierten sie nun der Öffentlichkeit. Große Plakate haben die Kinder gebastelt, für die sie Bilder aus Spielwarenkatalogen ausgerissen und als Collage zusammengeklebt oder selbst gemalt haben. „Hier kommt eine Kletterwand hin, dort noch eine Kletterwand und dort ein Kletternest“, beschreibt ein Junge seine Skizze. „Ich wünsche mir eine Seilbahn“, erklärt ein Mädchen. Aber auch Trampoline, Schaukeln und Wippen stehen bei vielen Kindern oben auf der Wunschliste.

Entwürfe aus Eierkartons

Eine Schaukel wünscht sich auch die fünfjährige Alissa Boiselle. „Sie ist ein richtiger Kletteraffe, deswegen wären auch Klettergerüste klasse“, erzählt ihre Mutter Kerstin Boiselle. Derzeit gehe die Edigheimer Familie selten auf Spielplätze. „Wir müssen dafür immer in den Ebertpark fahren“, berichtet sie. Wie Lehrerin Anja Heberle erinnert sich die 38-Jährige gerne an die Zeit auf dem Spielplatz an der Anglerstraße. „Dort hat man früher immer jemanden zum Toben getroffen“, sagt sie.