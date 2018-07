Workshops über Römer

Ludwigshafen.Das Stadtmuseum bietet am morgigen Samstag, 3. Februar, für Kinder zwei kostenlose Workshops über römische Legionäre an. Bei der Aktion unter dem Titel „Der Römische Legionär Victor aus Ludwigshafen“ lernen die Mädchen und Buben im Alter von sechs bis neun Jahren beim Rundgang durch die Ausstellung den Alltag der Legionäre kennen – auch in den früheren Kastellen auf dem heutigen Gebiet

...

Sie sehen 39% der insgesamt 1023 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.02.2018