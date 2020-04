Wortgottesdienst als Telefonkonferenz

Ludwigshafen.Das katholische Dekanat bietet wegen Corona die monatliche Wortgottesfeier mit Bibelteilen in der Pfarrei Heilige Katharina von Siena an Palmsonntag, 5. April, um 18 Uhr als Telefonkonferenz an. Die Telefonnummer für den digitalen Konferenzraum lautet 02394/91 73 902. Dabei fallen laut Dekanat Kosten für ein normales Festnetztelefonat an. Nach einer Aufforderung geben die Teilnehmer den Zugangscode 9956 ein, bestätigen mit der Rautetaste und geben den eigenen Namen an. Der Text für die Wortgottesfeier ist über die Homepage des Dekanats (www.kath-dekanat-lu.de) abrufbar. Seit 2017 trifft sich am ersten Sonntag im Monat um 18 Uhr eine Gruppe in der Kirche St. Bonifaz, um in einer Wortgottesfeier das Sonntagsevangelium zu reflektieren. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.04.2020