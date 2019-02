Wunsch nach „grüner Oase“

Ludwigshafen.Rosen für die Passanten, eine grüne Oase und gemeinsame Veranstaltungen mit Polizei und Ordnungsamt – mit altbewährten Aktionen will die Initiative „Wir vom Berliner Platz“ in diesem Jahr für ein besseres Image des zentralen Knotenpunktes in der Ludwigshafener Innenstadt kämpfen. „Unser Ziel ist es, den Berliner Platz in ein besseres Licht zu rücken und seinen Stellenwert im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu stärken“, betonte Jürgen Hundemer, Sprecher der losen Vereinigung von Ehrenamtlichen, bei der ersten Sitzung dieses Jahres.

Dabei erhofft sich die Initiative insbesondere mehr Mitstreiter aus dem ortsansässigen Handel und der Gastronomie. „Gerade die müssten ja ein gesteigertes Interesse an einem sauberen, sicheren und ordentlichen Platz haben, um einen Teil der rund 45 000 Menschen als Kunden zu gewinnen, die den Knotenpunkt täglich passieren“, so Hundemer. Vor diesem Hintergrund sei das Engagement bislang eher enttäuschend.

Beispiel am Rathaus-Center

Den Auftakt zum diesjährigen Programm der Initiative macht die mittlerweile schon traditionelle Verteilung von 1000 Rosen an Passanten. „Dabei erleben wir jedes Jahr wirklich tolle Geschichten“, berichtet Hundemer. Vorgesehen ist für die Aktion der Donnerstag, 28. März, ab 15 Uhr. Daneben wünscht sich Hundemer für den Berliner Platz eine dauerhafte grüne Oase. Als Beispiel nennt er den trockengelegten Brunnen auf der Westseite des Rathaus-Centers, in dem eine Lounge mit grünem Rollrasen, Palmen und Sitzgelegenheiten geschaffen wurde. „So könnte man gleich eine ganz andere Atmosphäre schaffen“, betont Hundemer. „Es muss nur jemand anpacken.“

Ins Stocken geraten sei die Aktion „Gute Geschichten“. Dabei wollen die Mitglieder der Initiative kleine Begebenheiten von Bürgern sammeln, denen schöne Dinge auf dem Berliner Platz widerfahren sind. „Leider ist es nicht so einfach, an die Geschichten ranzukommen“, berichtet Birgitta Scheib, Vorsitzende des Seniorenrats. Dabei biete das Gremium auch Hilfe beim Aufschreiben der Geschichten an. Um mehr Menschen zu erreichen, denkt die Initiative über einen eigenen Auftritt in den sozialen Netzwerken nach. Dieser müsse jedoch rund um die Uhr gepflegt werden und beim Thema Berliner Platz sei auch mit vielen negativen Rückmeldungen zu rechnen, befürchtet Scheib.

Wie im vergangenen Jahr soll es auch 2019 eine Diskussionsrunde mit Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) geben. „Wir haben eine Liste mit Prioritäten und Forderungen zusammengestellt, die wir ihr geben werden“, sagt Hundemer. Auf Kritik stoßen bei der Initiative etwa die Pläne, im Zuge des Metropol-Projekts ein Parkhaus auf die Fläche des Platanenhains zu bauen (wir berichteten). „Da werden wir ein Auge drauf haben.“ Ausgebaut werden soll die Zusammenarbeit mit dem Ortsbeirat Südliche Innenstadt. „Dort wollen wir unsere Initiative vorstellen“, erklärte Hundemer.

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.02.2019