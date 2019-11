Wunschzettel für Bedürftige

Ludwigshafen.Weihnachtswünsche bleiben für Kinder aus bedürftigen Familien oft unerfüllt. Der Kinderschutzbund startet daher zum 14. Mal mit dem Rathaus-Center eine Wunschzettelaktion. An den Weihnachtsbäumen im Einkaufscenter sind etwa 400 Zettel aufgehängt. Diese haben Mädchen und Buben aus sozial schwachen Familien ausgefüllt. Passanten können sich einen Zettel aussuchen und den aufgeschriebenen Wunsch, etwa nach Kleidung, Gebrauchsgegenständen oder einem guten Essen, erfüllen. Der Verein übernimmt die Verteilung der Geschenke an die Kinder. An den Samstagen, 23. und 30. November, sowie 7. Dezember können die Präsente am Stand des Kinderschutzbundes jeweils von 10 bis 20 Uhr abgegeben werden. Dabei bietet der Verein einen Einpackservice gegen eine kleine Spende an. In den vergangenen Jahren wurden bei der Aktion insgesamt mehr als 5000 Wünsche erfüllt.

