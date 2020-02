Yoga-Kurs bei Hochstraßen-Stau

Ludwigshafen.„Wenn in Friesenheim die Eulen tanzen“, stimmen Michael Stein und Lukas Weber zur Eröffnung der Miljöh-Sitzung in der TSG-Halle an. Die „gut Stub’“ ist ausverkauft, wie das Moderatoren-Duo von der KG Eule und den Huddelschnuddlern stolz betont. Die beiden ergänzen sich hervorragend, ebenso wie ihre Vereine. Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr sorgten sie auch dieses Mal wieder für ausgelassene Stimmung mit vielen lautstarken Höhepunkten.

Den Anfang machten die Kleinsten der Eulen, die Käuzchen. Sie kamen als „Minimäuse“ auf die Bühne und eroberten die Herzen der Zuschauer im Sturm. Mit den Staus auf den Brücken und Ludwigshafener Hochstraßen beschäftigte sich der Bogenschütze vom Ebertpark (Constanze Kraus). Der Tipp: eine Yoga-Matte mitnehmen und die Stunden der Entschleunigung zum Meditieren nutzen. Dumm nur, wenn es weitergeht und der Motor nicht mehr anspringt, denn dann wird man selbst zum Hindernis. Auch die Verzögerungen beim TWL-Umzug waren dem Bogenschützen einen Seitenhieb wert; hier hatte der Altvorstand wohl zu großzügig kalkuliert. Lautstarke Gespräche im hinteren Teil der TSG-Halle ließen so manche Pointe untergehen.

Präsidenten-Tochter ist Fußballfan

Konkurrenzloser Aufmerksamkeit konnten sich dagegen die Guggenmusiker von Transparatio Bruchsaal sicher sein. Dank Big-Band-Sound mit Saxophon-Unterstützung konnten sie Glenn-Miller-Klassiker und die Filmmusik von „Mission Impossible“ unüberhörbar umsetzen.

Höchstleistung auf der Bühne zeigte Tanzmariechen Saskia Gaschnitz; man merkt, dass sie das ganze Jahr über trainiert. „Was haben uns 38 Jahre Frauenbewegung eigentlich gebracht?“, wollte Rolf Ehlhardt wissen. „Nix!“, schrien erstaunlich viele Narren zurück. Männer seien einfach gestrickt und antworten grundehrlich, leider auch, wenn es um gefährliche Themen wie Alter, Gewicht und Schönheit gehe, so Ehlhardt. „Wenn sie sagen, sie reparieren etwas, dann tun sie das auch – da muss man uns nicht jedes halbe Jahr daran erinnern.“

Präsidenten-Tochter Lisa Stein kam als Fußball-Fan auf die Bühne. Selbst zu spielen, hat ihr der Arzt strikt verboten. Untersucht hat er sie zwar nicht, dafür aber spielen gesehen. Die Nelken beschäftigten sich tänzerisch mit dem Thema Glück. Die Offiziere ließen auf dem Dachboden Erinnerungen an vergangene Zeiten Revue passieren.

Janine Nagy sorgte mit einem musikalischen Medley für gute Stimmung bei den Besuchern, einschließlich Polonaise durch den Saal und über die Bühne. Und auch Peter Lingenfelder ließ es als „Tal Ötzi“ mit alpinen Stimmungsliedern ordentlich krachen.

Erstmals bei der Miljöh-Sitzung mit dabei war „Witze-Erzähler“ Christian Mayer als gestresster Ehemann. „Nach so viel Stimmung hatte ich schon befürchtet, da werde ich es schwer haben“, meinte er nach seinem Auftritt. „Aber das Publikum war einfach super. So viel gute Laune hat man selten.“

