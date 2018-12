Zähneknirschendes Zugeständnis

Ludwigshafen.Der Unternehmer Günther Tetzner erhält eine letzte Chance, seine Pläne für das Metropol-Projekt am Berliner Platz in Ludwigshafen voranzutreiben. Das haben die Fraktionen im Stadtrat mit großer Mehrheit beschlossen (wir berichteten kurz). Dennoch bleibt von der Sitzung vor allem eins hängen: Das Vertrauen der Kommunalpolitiker in den Investor ist nach zahlreichen Verzögerungen im Ablauf schwer

...