Zahl der akut Infizierten sinkt

Ludwigshafen.Die Zahl der Corona-Fälle in Ludwigshafen hat sich bis Donnerstag Nachmittag nicht erhöht. Es bleibt bei 357 wie am Mittwoch. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises sank indes die Zahl der akut infizierten Menschen von 16 auf 15. Im Rhein-Pfalz-Kreis wurde ein weiterer Mensch mit dem Coronavirus infiziert, auch in Frankenthal gab es einen Fall mehr als am Mittwoch. In Speyer blieb hingegen die Lage unverändert. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.07.2020